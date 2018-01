Twee gewonden bij ongeval in Pannestraat 20 januari 2018

02u46 0 Veurne In de Pannestraat in Veurne is gisteren rond 11 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd.

De 28-jarige bestuurder van een Alfa Romeo stond op de rechterrijstrook te wachten om zijn oprit aan de overkant van de weg op te rijden. Dat kon op dat moment niet omdat een auto van Bpost op de oprit stond. De postbode had net een pakje bezorgd. Een achteropkomende bestuurder van een Chrysler, een man van 50 uit De Panne, had dat niet gezien. Hij reed op volle snelheid achteraan in op de Alfa Romeo. Die werd door de klap vooruit geslingerd en tolde om zijn as. De Alfa kwam tot stilstand in de andere richting tegen de postauto. De Chrysler vloog nog 50 meter verder en belandde in de gracht. Beide bestuurder werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. De materiële schade is groot. De twee auto's zijn totaal vernield en ook de postauto liep zware schade op. De weg lag bezaaid met brokstukken en glas. De baan was ruim een uur versperd. (JHM)