Twee appartementen onbewoonbaar door brand: één dame naar ziekenhuis met rookintoxicatie Mathias Mariën

19 januari 2019

10u51 0 Veurne In de Pannestraat in Veurne zijn twee appartementen (tijdelijk) onbewoonbaar verklaard door een brand.

De brandweer Westhoek werd zaterdagochtend even na 10 uur opgeroepen voor een appartementsbrand in de Pannelaan. Een woning op het gelijkvloers werd zwaar beschadigd door de brand en is onbewoonbaar. De woning boven het getroffen appartement is eveneens tijdelijk onbewoonbaar. “Er waren vier mensen aanwezig in het gebouw, waarvan drie reeds buiten bij aankomst van de brandweer. Eén dame werd geëvacueerd door de brandweer en afgevoerd met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis”, klinkt het bij de woordvoerder van de brandweer. De politie en het parket sturen een deskundige ter plaatse om de oorzaak en omstandigheden te bepalen.