Trucktocht De Vleugels stopt voor eerst in Veurne 21 juni 2018

02u42 0 Veurne Aan het zorgcentrum De Vleugels in Klerken vertrekt zaterdag 14 juli voor de 33ste keer de trucktocht. Die stopt voor het eerst bij Furnevent in Veurne.

"Er zullen zo'n 150 trucks in colonne rijden met aan boord een persoon met een beperking", laat coördinator Frank De Smet van De Vleugels weten. "Dat zijn vooral bewoners van ons centrum. Na 33 jaar hebben we een vaste ploeg van chauffeurs. In één dag tijd hadden er zich al 150 trucks gemeld om deel te nemen. Als die allemaal achter elkaar staan hebben we een lijn van ruim drie kilometer. We krijgen bijstand van de provinciale verkeerseenheid om dat in goede banen te leiden."





De vrachtwagens beginnen aan hun tocht om 10 uur en ze komen rond de middag aan in Veurne.





"Bij Furnevent is plaats genoeg om te parkeren", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "We hebben een animatieprogramma uitgewerkt en 's middags is het smullen geblazen van stoofvlees met frietjes." Peter Debeir laat weten dat de brandweer blusinitiaties zal organiseren, er een go-cartparcours zal liggen en dat plezier verzekerd is dankzij het springkasteel, eendjesspel en G-voetbal.





Vanaf 16 uur keert de colonne dan terug naar Klerken waar het hele gezelschap nog nakaart. De Vriendenkring van het Veurnse stadspersoneel en Tandem West werken mee. Het goede doel is ook Tandem West die activiteiten organiseert voor mensen met en zonder beperking. (GUS)





Meer over Veurne

Klerken

samenleving