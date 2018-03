Trucker valt zonder diesel op rotonde 22 maart 2018

02u50 0

De rotonde aan het Bakkerijmuseum in de Europalaan in Veurne was dinsdagmiddag lange tijd versperd door een Roemeense trucker. Net toe die op de rotonde reed, viel die zonder brandstof. Dat gebeurde op slechts enkele honderden meters van een tankstation. De trucker liet zijn gevaarte achter en ging om enkele bidons mazout. Intussen was de politie opgeroepen om de rotonde af te sluiten aangezien niemand nog door kon. Toen de truck bijgetankt was, kreeg die af te rekenen met een bijkomend defect. Dat zorgde voor een nog langer oponthoud. (JHM)