Trucker krijgt alcoholslot na 10 pinten in voetbalkantine JHM

17 december 2018

Omdat hij na een voetbalmatch in de kantine was blijven plakken en daar 10 pinten dronk, moet een trucker nu zwaar boeten. G.D. kreeg van de politierechter in Veurne verplicht een alcoholslot in zijn wagen. G.D. werd immers afgelopen zomer betrapt met meer dan 1,80 promille in zijn bloed. Omdat dat niet de eerste keer was, en omdat de feiten gebeurden na 1 juli moet de politierechter hem nu verplicht een alcoholslot opleggen. “Dat komt ervan als je om 16 uur in de middag betrapt wordt met al 10 pinten in je lichaam”, vond de procureur. “Ik drink anders nooit eigenlijk en ik vrees grote problemen op mijn werk. Ik ben immers de enige die kan rijden met uitzonderlijk vervoer. Daar een alcoholslot inzetten zou een ramp zijn. En het is niet goedkoop ook.” Zo’n alcoholslot kost bij installatie 2.546 euro en daar komen 1.200 euro jaarlijkse begeleidingskosten bovenop. G.D. krijgt nu van de rechter verplicht een alcoholslot, maar wel enkel in zijn eigen wagen. Hij kan dus nog met het zware vervoer rijden. Hij kreeg ook 3.200 euro boete, 1.800 euro met uitstel, en 65 dagen rijverbod waarvan 15 met uitstel.