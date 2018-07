Truck crasht op betonblok vlak voor benzinepompen 10 juli 2018

Aan het Romac Fuels-tankstation in de Nijverheidsstraat in Veurne is een buitenlandse trucker gisterenmiddag op een van de betonnen stootblokken gereden.





Die staan daar om te verhinderen dat een vrachtwagen bij een ongeluk de pompen zou kunnen raken. Het stootblok werd door de zijkant van de truck geraakt en schoof zo onder de vrachtwagen door. Daarbij werden enkele leidingen onder de vrachtwagen geraakt en lekten er olie en andere vloeistoffen op de baan.





De brandweer van Veurne kwam ter plaatse om het goedje te verwijderen. De vrachtwagen moest van het betonnen stootblok getrokken worden met behulp van een bulldozer.





(JHM)