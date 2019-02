Trajectcontrole getest aan invalsweg naar Avekapelle, waar sluipverkeer welig tiert JHM

22 februari 2019

12u39 2 Veurne Deze week werd de toekomstige trajectcontrole op de N35 tussen Veurne en Pervijze (Diksmuide) al proefgedraaid. De opstelling werd er maandag geplaatst door het Agentschap Wegen en Verkeer en is intussen ook weer verwijderd. De trajectcontrole zou later dit jaar definitief moeten komen. Momenteel zijn er al zes trajectcontroles in Diksmuide, maar ze zijn nog niet actief.

De N35 staat al jaren gekend als een echte racebaan waar vooral op het stuk van de bochtige ‘s Heerwillems al vaak zware ongevallen gebeurden, zelfs met dodelijke afloop.Opvallend is dat de proefopstelling, bestaande uit een paal op een platform met daarop verschillende camera’s, geplaatst werd aan de invalsweg naar Avekapelle. Die invalsweg kruist aan de N35. Die plaats was wellicht niet toevallig gekozen. Twee weken geleden deelde de lokale politie Spoorkin, die niet betrokken is bij het proefproject, haar bezorgdheid over de vele hardrijders die Avekapelle doorkruisen. Tijdens diverse snelheidscontroles werden daar snelheden van ruim boven de 100 kilometer per uur gereden, en je mag er maar 50. Heel wat automobilisten moeten niet eens in Avekapelle zelf zijn, maar gebruiken het dorp en de Roesdammestraat als sluiproute richting Pervijze. Zo willen ze de N35 vermijden net omdat daar een trajectcontrole zal komen.

De proefopstelling net aan de invalsweg naar Avekapelle is een reactie op dat sluipverkeer. Overigens houdt de politie al verhoogde controles in het dorp. Wie het gebod van plaatselijk verkeer negeert, riskeert er een boete. Er vinden ook meer snelheidscontroles plaats.