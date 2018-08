Tractor verliest lading stro 04 augustus 2018

Een tractor die donderdag rond 23.30 uur in de Albert I-laan in Veurne passeerde, is zijn lading stro verloren. Toen de landbouwer de rotonde aan het Bakkerijmuseum nam, begaf de riem rond het stro op de aanhangwagen het.





Daardoor vlogen verschillende balen de weg en het fietspad op. De landbouwer belde de hulpdiensten niet, maar verzamelde zelf alle stro en legde het terug op zijn kar. Daarna ging hij ervandoor.





(JHM)