Toeren en Loeren geïnspireerd door Joe English GUS

03 december 2018

11u45 1 Veurne Dit en volgend weekend kan je op zeventien locaties in Veurne kunstenaars bezoeken door de kunstenpromenade Toeren en Loeren te volgen.

Het thema is Joe English, de frontschilder die een eeuw geleden het leven liet. In het stadhuis op de Grote Markt ontdek je alle bezoekadressen op de overzichtstentoonstelling. Eén van de deelnemers is de vereniging Het Zonnepalet. “Onze schildersgroep deed samen de Joe English wandeling door Veurne”, zegt voorzitster Mireille Gaytant. “We namen foto’s van gevels, deuren en poorten zonder de getroffen gevels te vergeten die English had geschilderd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het resultaat is een surrealistisch beeld op het werk van Joe English. Je krijgt een heel andere kijk op de Veurnse gevels.” Het werk van de 25 deelnemers is te zien in het woonzorgcentrum Ter Linden in het hartje van Veurne. Info: www.toerenenloeren.be.