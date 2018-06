Tiende editie van Hoppefesten brengt 320 voetbalploegen samen 22 juni 2018

02u34 0 Veurne De Hoppefesten in Veurne op zaterdag 30 juni op het sportpark zijn na tien jaar uitgegroeid tot een fenomeen. Dit jaar staat ook een enorm ééndagsvoetbaltornooi op het programma. Willy Sommers en Regi zijn 's avond van de partij.

"Met twintig vrienden, we noemen onszelf de Hoppeschoppers, wilden we een decennium geleden eens een balletje trappen in Veurne", lacht initiatiefnemer Bram Delva (33). "Jaar na jaar kwamen meer mensen opdagen. De plaatsen voor deze tiende editie waren in amper tien dagen volzet. Dat betekent 240 mannen- en 80 vrouwenploegen, een absoluut record. Dit moet het grootste outdoor ééndagsvoetbaltornooi in Europa zijn. Liefst 2.560 mensen zullen een balletje trappen vanaf 9 uur. Die komen vanuit heel Vlaanderen en zelfs uit Amsterdam. De finale plannen we om 19.30 uur. Wat de Hoppefesten bijzonder maakt? Het amusement is even belangrijk als het voetbal. Tijdens de vorige editie tapten we 80.000 pintjes en gingen om en bij de 4.000 mensen 's avonds uit de bol in onze feesttent. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want we strikten Willy Sommers en Regi om de zaterdagavond op te vrolijken. Tussen het voetbal en de muziek door is er tijd voor een barbecue. Iedereen is welkom. De inkom is gratis. Wie wil meesmullen van de barbecue betaalt wel 17 euro." De Hoppefesten vinden plaats in het Will Tura-sportpark in de Noordstraat. Teams van vijf personen spelen matchen van een kwartier. Het stadsbestuur en lokale verenigingen werken mee achter de schermen. (GUS)