Terecht voor aanranding stiefdochter (15) 15 maart 2018

Een 49-jarige man staat in Veurne terecht voor de verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van zijn voormalige stiefdochter. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden opsluiting. De feiten deden zich tussen juli 2012 en november 2014 voor in Veurne, in de voormalige woning van de beklaagde en zijn ex. In het begin van de feiten zou het meisje nog maar 15 jaar oud zijn geweest. "De feiten zijn voldoende bewezen na grondig onderzoek. Toch bleef de beklaagde minimaliseren en leugenachtige verklaringen afleggen tijdens de verhoren. Ook de test met een leugendetector wees dat uit", sprak de procureur nog voor zijn vordering van 30 maanden cel. Beklaagde Danny D. verweerde zich niet, gezien de man verstek liet voor het proces. Hij zou in Spanje vertoeven. Vonnis 17 april. (BBO)