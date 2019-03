Tennisclub Bachten de Kupe plant een indoor tennishal met petanquepleinen en fitnessruimte GUS

28 maart 2019

11u09 0 Veurne De Veurnse gemeenteraad keurde een investeringssubsidie van 800.000 euro goed voor tennisclub Bachten de Kupe, gevestigd in de Noordstraat. Daar wil de club een indoor tennishal realiseren die 2,1 miljoen euro zal kosten.

De tennishal komt op een perceel van 9.200 vierkante meter rechtover de plek waar nu de terreinen van tennisclub Bachten de Kupe liggen. De sportvereniging heeft 430 leden waarvan er ongeveer 250 tennisles volgen. In de geplande hal zullen er niet alleen tennisvelden aangelegd worden maar ook petanquepleinen en een fitnessruimte. Buiten komen er twee padelvelden. Het stadsbestuur keurde de investeringssubsidie van 800.000 euro goed, maar de vereniging mikt ook nog op een bijkomende tegemoetkoming van 400.000 euro van Sport Vlaanderen. Om de rest van de investering te kunnen betalen zal Bachten de Kupe een bvba oprichten. “We vinden het zeker verantwoord om als stad mee te stappen in dat project”, reageert sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “We kunnen de sportmogelijkheden uitbreiden met overdekte petanquepleinen en padelvelden. De tennisclub zal zijn werking jaar in jaar uit kunnen ontplooien.”