Tachtigers naar ziekenhuis na ernstige CO-intoxicatie JHM

14 december 2018

16u19 0

Twee tachtigers die in de Oude Vestingstraat in Veurne wonen werden vrijdagmiddag naar het ziekenhuis overgebracht nadat bij hen thuis een ernstig geval van CO-intoxicatie werd vastgesteld. Rond 15 uur werd een ambulance naar de woning gevraagd omdat de senioren onwel waren geworden. Toen de ambulanciers de woonst binnengingen ging bij hen meteen de CO-meter in alarm. Dat toestelletje dragen ze standaard op hun kleding. De ambulanciers verwittigden daarna meteen de brandweer en dienden de bejaarden de eerste zorgen toe. Zij werden daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ze er aan toe zijn. De brandweer stelde in de woning een ernstige verhoging vast van de CO-waarden en moest het hele huis ventileren. De oorzaak zou liggen bij een probleem met een verwarmingsinstallatie. Er werd een installateur van het toestel ter plaatse gevraagd voor nazicht. Voorlopig kunnen de bejaarden niet terug naar huis, tot het probleem opgelost is.