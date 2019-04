Suikerpark zkt creatieve ondernemers voor zomerse invulling GUS

18 april 2019

07u20 0 Veurne Vorig jaar kleurde het Suikerpark rood want elke WK-match van de Rode Duivels was er op groot scherm te zien. Ontwikkelaar ION wil ook deze zomer leven op het toekomstige stadsdeel en zoekt daarvoor creatieve ondernemers.

Het is bekend dat ION, de West-Vlaamse Intercommunale en het Veurnse stadsbestuur op de site Suikerpark woningen, industrie en natuur wil realiseren. “Begin dit jaar zijn de werken gestart maar we willen ook tijdens de opbouw de omgeving levendig houden”, zegt Matthieu Pacco van ION. “Wie heeft creatieve ideeën voor activiteiten die buurtbewoners samen brengen? We hopen alvast op respons want dit terrein heeft mogelijkheden. Er is een waterplas, een gebouw en een open plein. Zowel projecten voor de hele zomer als activiteiten van kortere duren krijgen een kans.” Ideeën zijn tot 30 april welkom bij Wouter Vantornout op wouter.vantornout@ion.be of 0498 33 67 07. Vervolgens zal de aanvrager een projectdossier moeten opmaken en een jury beslist daarna welkom ideeën uitgewerkt mogen worden.