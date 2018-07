Stier van 1.100 kilogram uit gracht gered 27 juli 2018

02u44 0 Veurne Voor de tweede dag op rij heeft het speciale landbouwteam van brandweerzone Westhoek uren werk gehad om een dier te bevrijden uit een hachelijke positie. Deze keer klaarden brandweermannen van Veurne de klus.

Dinsdag moesten ze een koe redden die in een smalle aalput was gevallen en tussen betonnen gewelven zat op een boerderij in Veldegem. Dat beest woog 600 kilogram. Deze keer was de klus nog veel zwaarder.





In de Knollestraat in Eggewaartskapelle belandde een stier donderdagavond rond 21 uur in een gracht. Het ging om een dier van liefst 1.100 kilogram zwaar en het zat tot aan zijn rug in het water. Het dier kon nog net de kop boven water houden om te ademen. Er moest zeer voorzichtig gewerkt worden en even werd overwogen om een dierenarts de kolos een verdoving te geven zodat er rustig gewerkt kon worden. Maar dat bleek niet nodig want de stier bleef al die tijd uitzonderlijk kalm. Wellicht zat het beest al enkele uren in het water en was het wat uitgeput. Er werden riemen onder de buik van het dier vastgemaakt waarna het omhoog kon gehesen worden met het katrollensysteem dat vasthangt aan de kraanarm van de speciaal uitgeruste brandweerwagen van de brandweerzone. De klus duurde deze keer iets minder lang, want na een tweetal uur stond het dier terug op het droge. Het werd nog even nagezien maar mankeerde uiteindelijk niets. Het loopt intussen al dartel terug in de weide.





(JHM)