Stadsbestuur kiest voor groen sportpark 22 maart 2018

Samen met de mensen van het Regionaal Landschap IJzer en Polder zal het Veurnse stadsbestuur 1.862 struiken aanplanten als groenscherm op het sportpark in de Noordstraat. Het gaat onder meer om hazelaars, rode kampernoelje en lijsterbes. Er komt ook een haag van 64 meter en een hooiland van 3.200 vierkante meter vol bloemen. Daarnaast wordt een nieuwe poel uitgegraven en de bestaande gracht over 320 meter geruimd. De totale kostprijs is 12.500 euro waarvan het Regionaal Landschap 2.775 euro voor zijn rekening neemt. De plantactie is de eerstkomende weken gepland. De poel komt er tegen de zomer en in het najaar staat het bloemenrijk hooiland op het programma. (GUS)