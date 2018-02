Stadsbestuur investeert 5,5 miljoen euro 10 februari 2018

De grootste happen uit het Veurnse budget zijn de ontwikkeling van stadsdeel Suikerwijk, de dorpskernvernieuwing in Houtem, de aanleg van een fietspad langs de Vaartstraat, maar ook de aanleg van het langverwachte fietspad tussen Veurne en De Panne, die al eind dit jaar moet starten. Met schepen van Openbare Werken Ann Dequidt (CD&V) nemen we de investeringen onder de loep. "De rioleringswerken in de Suikerwijk kosten de stad ruim één miljoen euro. Een planning ligt nog niet vast. Voor Houtem koppelen we de rioleringswerken aan een opfrissing van het straatbeeld. De Kerkhoek en Dorpstraat liggen in een beschermd dorpsgezicht, dus kiezen we voor kleinschalige bouwmaterialen. De werken duren nog tot het voorjaar van 2019. In de Vaartstraat plannen we een dubbelrichtingsfietspad, rioleringswerken en verkeerslichten. De onderhandelingen zijn bezig. Een duurzaam project wordt de heraanleg van de Driekoningenstraat." Tot slot wil Veurne volgend jaar bij het Vaubanpark een autokampeerterrein aanleggen. (GUS)