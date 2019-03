Stad zet licht op groen: twee Veurnse kloosters doen straks dienst als hotel GUS

26 maart 2019

Het Veurnse stadsbestuur gaf positief advies aan Savas Gumus om het klooster van de Blauwe en dat van de Zwarte Zusters om te vormen tot een hotel, restaurant en feestzaal. Ook het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf zijn fiat.

“In het klooster van de Zwarte Nonnen, in de gelijknamige straat, wil ik twintig hotelkamers inrichten waar de sfeer van het klooster nog voelbaar is”, schetst eigenaar Savas Gumus. “Zo zullen de resterende heiligenbeelden aanwezig blijven. De houten deuren en mozaïektegels op de vloer behoud ik. De vroegere kapel vorm ik om tot ontbijtruimte voor de hotelgasten en publiek restaurant. De binnenkoer krijgt een glazen overkapping zodat ik het onthaal op het gelijkvloers kan creëren en bovenaan een bibliotheek met leesruimte. De opschriften zoals ‘Die den wil van God verkiest. Altijd wint en nooit verliest’ die je op de binnenmuren ziet, blijven. In de Pannestraat zal ik het klooster van de Blauwe Nonnen ook omvormen tot een hotel met twintig kamers. Daar is plaats voor twee restaurants, een juwelenzaak en in de tuin een evenementenzaal voor 160 personen. De foyer bij die zaal zal een glazen constructie zijn waardoor je het zicht op de achterliggend school ’t Regenboogje behoudt. Nog op die site komen elf appartementen. Ondergronds laat ik voldoende parkeerplaatsen bouwen. Belangrijk is dat ik geen enkele muur afbreek of bij plaats in de historische delen.” Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus) is het project genegen. “Er komt een einde aan de jarenlange leegstand van beide beschermde monumenten. Er is in Veurne zeker plaats voor twee extra hotels. Het aantal overnachtingen is de voorbije zes jaar meer dan verdubbeld naar 56.000.” Beide hotels zullen de eerstkomende jaren de deuren openen.