Stad Veurne koopt Bakkerijmuseum voor één miljoen euro 01 juni 2018

02u41 0

Het Veurnse stadsbestuur legt één miljoen euro op tafel om het bakkerijmuseum van de vzw Bakkerijmuseum Walter Plaetinck te kopen. "De vzw blijft het museum via erfpacht beheren", legt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) uit. "De geplande uitbreiding kost om en bij de 1,4 miljoen euro. De provincie keurde een subsidie van 125.000 euro goed en het Vlaams Fonds Culturele Infrastructuur kent een subsidie toe van 250.000 euro. Het overige budget moet de vzw ophoesten, maar dat was financieel bijzonder moeilijk. We zijn nu overeengekomen dat de vzw minstens twintig procent moet inbrengen. Met de één miljoen euro die we geven voor de aankoop moet dat lukken. We hopen dat de werken volgend jaar kunnen starten." (GUS)