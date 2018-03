Stad vereeuwigt ereburger Will Tura met beeld 28 maart 2018

Straks kan je met Will Tura op foto in het centrum van Veurne. Tura groeide op in de Boetestad en het stadsbestuur eert zijn ereburger nu met een levensecht kunstwerk dat een plek zal krijgen in het stadspark of op een publiek plein. "Toen Will Tura 75 jaar werd, vond hier nog een uitverkocht concert plaats en we merken dat veel fans de geboortestad van hun idool willen ontdekken. Zo hebben we al onze Will Tura-wandeling", laat burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) weten. "Met een kunstwerk willen we ook iets visueels aanbieden. Het moet een realistisch beeld zijn van Will Tura. We hebben een budget van 35.000 euro voorzien. Geïnteresseerde kunstenaars mogen tot deze zomer hun ontwerpen brengen. Daarna bepalen we welk het beste scoort. Wanneer het beeld er echt zal staan, is moeilijk te voorzien." (GUS)