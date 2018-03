Snoeken geven de geest na uitputtende paringsperiode 20 maart 2018

02u39 0 Veurne In een periode van een paar dagen zijn al een tiental dode snoeken aangetroffen in de Steengracht tussen Steenkerke en Veurne. Sommige exemplaren zijn zelfs bijna een meter lang, al zitten er ook kleinere exemplaren tussen. Volgens het ANB stierven de vissen na de inspanningen van het paaien.

Sommige vissen zijn duidelijk al een tweetal weken dood en drijven op een afstand van een kilometer van elkaar. De dienst milieu van de stad Veurne werd op de hoogte gebracht en schakelde op haar beurt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in. "Volgens ons is er wellicht niets uitzonderlijks aan de hand", klinkt het bij het ANB. "De vissen stierven hoogstwaarschijnlijk een natuurlijke dood. De zuurstofgehaltes in het water zijn goed en uit onderzoek bleek ook dat het enkel snoeken waren die stierven. De kans is dus klein dat het om acuut zuurstofgebrek ging. Wij vermoeden dat de dieren stierven door uitputting na het paaien in combinatie met de gevolgen van de wisselende weersomstandigheden. De snoek is immers een van de eerste vissen die begint te paaien. Die inspanningen werden de vissen wellicht fataal. Sowieso houden wij het water in de gaten. Als blijkt dat er in de nabije toekomst nog andere vissen sterven, gaan we op zoek naar eventuele andere oorzaken."





De brandweer van Veurne werd gisterenmiddag alvast ter plaatse geroepen om de dode vissen stuk voor stuk uit de gracht te halen. In totaal werden zo'n tien kadavers tussen de brug van Steenkerke en de Knollestraat uit het water gevist. (JHM)