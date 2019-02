Smullen van streekspecialiteiten en authentiek cabaret GUS

21 februari 2019

11u04 0 Veurne Volgend weekend, 2 en 3 maart, is het smullen geblazen van heerlijke streekspecialiteiten in zaal Caroline in Beauvoorde. De Sint-Omaarsgilde zorgt traditioneel voor een leuk, theatraal intermezzo.

Zaal Caroline in de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde bij Veurne is op 2 en 3 maart het decor voor het jaarlijkse weekend van de streekspecialiteiten. Veurnaar Claude De Beuckelaere treedt op als regisseur van het cabaretstuk ‘In de Kasteeldreef anno 1923’. Op het podium herken je Anita Vanscheeuwyck, Bert Bogaert, Joris Baron, Dirk Herreman, Jan Vetters, Daniël Pauwels, Dirk Boeten, Katy Deveycx, Gerard Vanheste en Mireille Haelewyck. Het verhaal zal bij de oudere mensen zeker herinneringen oproepen. “We keren terug naar juli 1923. Vlaming Honoré Tyberghein won de laatste rit in de Ronde van Frankrijk. Dat inspireerde de beenhouwer en bakker van Wulveringem (nu gekend als Beauvoorde red.) om zelf een koers te organiseren tussen de cafés De Kasteeldreef en De Nieuwe Wandeling. Het verhaal geven we kleur met Franse en Vlaamse liedjes. De meeste acteurs en actrices staan voor personen die echt geleefd hebben. De twee cafés zijn nu een woonhuis en buitenverblijf.” De inkom is gratis. Van het cabaret kan je om 15, 16 en 17 uur genieten.