Smokkelbende krijgt tot 8 jaar cel en bijna 2 miljoen euro aan boetes 13 juli 2018

02u45 0 Veurne Vijf Albanezen hebben celstraffen tot 8 jaar gekregen voor liefst 39 mensensmokkeltransporten. De bende maakte gebruik van parkings in onder meer Veurne, Brugge en Adinkerke. De rechter legde hen in totaal bijna 2 miljoen euro aan boetes op.

De bende kwam in het vizier van de speurders toen in twee andere onderzoeken telkens hetzelfde gsm-nummer opdook. De smokkelaars - waarvan enkele grote vissen de dans ontsprongen - bleken actief op verschillende parkings in Noord-Frankrijk en parkings in onder meer Veurne, Adinkerke en Brugge. Uit telefoontaps bleek de bende tijdens 39 transporten ongeveer 150 transmigranten naar Groot-Brittannië te hebben gebracht. Hun uitvalsbasis was het vroegere Formule 1-hotel in Gent. De leider van de bende werd nooit opgepakt en kreeg vanmorgen 8 jaar cel. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. In totaal legde hij de bendeleden bijna 2 miljoen euro aan boetes op. "Dit dossier is een zoveelste voorbeeld van hoe mensensmokkelaars steeds driester risico's nemen om mensen als puur handelswaar te transporteren naar het "beloofde land". Geldgewin is hun enige oogmerk: in dit geval via smokkel op quasi industriële wijze", klinkt het in het vonnis. In een ander dossier kreeg een 22-jarige Albanees gisterenmorgen dan weer 30 maanden cel. De man maakte deel uit van een bende die ervan verdacht wordt transmigranten te hebben uitgebuit in carwashes rond het Britse Milton Keynes. Twee undercoveragenten lokten de twintiger in de val toen hij zes landgenoten via een zeilboot over de Noordzee wilde smokkelen.





