Sluikstorters dumpen halve inboedel in de gracht JHM

18 februari 2019

12u54 5 Veurne In en rond Veurne zijn al een tijdje sluikstorters actief. Dat blijkt uit meldingen van verschillende bewoners op sociale media.

Zo trof een bewoner zondag heel wat rommel aan in de gracht langs de Bewesterpoort-Zuid. Daar had iemand een driewieler, een wasmand, kartonnen dozen, wat hout, een plastic box en zelfs een kinderrekje in het water gegooid. Geen alleenstaand geval, want op nagenoeg dezelfde plaats vond bermmeester Bart Goudeseune een tijdje geleden ook al heel wat gedumpt afval: een klok, keukengerei en elektrisch apparatuur. En ook in andere bermen werd heel wat afval gevonden, zelfs delen van een inboedel en een matras. De gemeentediensten werden op de hoogte gebracht. Wie in Veurne betrapt wordt op sluikstorten, riskeert een GAS-boete of zelfs een gerechtelijke vervolging.