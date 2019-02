Sint-Niklaastoren geeft geheimen prijs: archeologen leggen klokkengieterij en skelet bloot GUS

19 februari 2019

13u19 0 Veurne Beneden de Veurnse Sint-Niklaastoren legden archeologen een klokkengieterij uit de 17de of 18de eeuw bloot. Er kwam ook een skelet naar boven, dat er vermoedelijk al ligt van in de middeleeuwen. Het Veurnse stadsbestuur wil zijn toren toegankelijker maken met een nieuwe trap. Het onderzoekt hoe de vondsten kunnen passen in dat verhaal.

“Tijdens een vooronderzoek hadden we al cirkelvormige lijnen gevonden. We vermoedden dus wel dat we ‘iets’ zouden vinden”, legt archeoloog Jasper Billemont van de firma BAAC uit. “Dat de vondsten zo goed zouden bewaard zijn, is een verrassing. We hebben negen moules blootgelegd, waar in de 17de of 18de eeuw klokken werden gegoten. Door die klus ter plaatse te doen, hoefden die zware objecten niet vervoerd te worden. Daarnaast vonden we een intact skelet dat waarschijnlijk dateert uit de middeleeuwen. In die tijd werden personen nog in kerken begraven. We groeven een put van ongeveer twee meter diep. Alles is nu blootgelegd. Om de vondsten te bewaren, maken we een 3D-scan. Zo behouden we een digitale herinnering, want vermoedelijk zal dit straks weer onder de grond verdwijnen. Het skelet zullen we volledig opgraven voor verder onderzoek. De leeftijd, het geslacht en de gezondheidstoestand zijn een aantal factoren die we willen onderzoeken.”

Uitkijkplatform

Het Veurnse stadsbestuur heeft een budget van 340.000 euro voorzien om de Sint-Niklaastoren toegankelijk te maken voor toeristen. Daarenboven maakt dat project deel uit van Horizon 2025 van Westtoer. Dat gaat over de inrichting van uitkijktorens. Veurne kan in dat verband maximum 150.000 euro subsidies krijgen. “De werken starten normaalgezien dit jaar”, blikt schepen van Patrimonium Anne Dequidt (CD&V) vooruit. “Het bestek is opgemaakt, maar door de archeologische vondst moeten we nu eerst overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het plan was om een glazen vloerplaat te installeren met daarop een trap van ruim 10 meter hoog richting de bestaande trap van waarop je helemaal boven de Sint-Niklaastoren kan. Daar heb je niet alleen een fantastisch uitzicht op de streek, maar kan je ook de beiaard bekijken. Het is nog maar de vraag of we die plannen nu nog zo zullen kunnen uitvoeren.” Schepen van Toerisme Celine Mouton (Veurne Plus) ziet heel wat mogelijkheden. “De Sint-Niklaastoren is momenteel gesloten voor de veiligheid, maar toen het monument nog toegankelijk was, noteerden we gemiddeld 4.000 bezoekers per jaar. De accenten in het nieuwe toeristische verhaal worden het uitzicht en de geschiedenis. We denken eraan om op het gelijkvloers beelden te projecteren van wat je bovenop de toren ziet. Ook het beiaardmuseum willen we opwaarderen. Hopelijk kunnen we de werken dit jaar afronden.”