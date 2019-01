Siegfried Geryl viert vandaag zijn 60ste verjaardag: “Geen cadeaus voor mezelf maar wel voor dierenasiel Ganzeweide” GUS

18 januari 2019

11u21 0 Veurne Vandaag vrijdag 18 januari viert Veurnaar Siegfried Geryl zijn zestigste verjaardag. Een bijzonder moment en daar hoort een al even bijzondere actie bij. “Via Facebook zamel ik nog een week geld in voor het dierenasiel Ganzeweide in Koksijde waar ik vrijwilligerswerk voor doe. De teller staat al op 600 euro”, bevestigt de jarige.

“Met mijn verjaardagsactie wil ik de dieren helpen. Vooral honden zijn mijn passie. Ik volgde verschillende cursussen om het hondengedrag en hun taal beter te begrijpen. Voorspellen hoe een hond zich zal gedragen is voor mij iets leuks. Dat kan ik toepassen tijdens mijn vrijwilligerswerk voor dierenasiel Ganzeweide. Voor die organisatie maak ik foto’s van honden, poezen en konijnen en bestudeer ik hun karakter. Die beelden en hun verhaal plaats ik online zodat de kans dat ze een nieuw baasje krijgen vergroot. Ook voor inbeslagnames kunnen ze rekenen op mij. Verwaarloosde dieren ophalen is niet aangenaam maar weten dat ze daarna een gelukkig leven zullen beleven is me veel waard. Omdat ik weet hoe belangrijk Ganzeweide is voor onze regio, zette ik de inzamelactie op het getouw. Wat er met het geld zal gebeuren ligt nog niet vast. Ik hoop op speelgoed voor de dieren of agilitymateriaal. Het zal in elk geval niet in de pot voor de algemene werking gestopt worden. Eerder al deed ik een inzamelactie en met dat bedrag konden we een professionele weegschaal en een operatielamp aankopen.”

Wie de verjaardagsactie van Siegfried wil steunen kan dat nog een week lang via https://www.facebook.com/donate/1167048323455109/