Schouwbrand 22 maart 2018

Langs de Brugesteenweg in Veurne onstond dinsdagavond een schouwbrand waarbij sprake was van een grote rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse en stelde de ladderwagen op. De oorzaak van het vuur in de schouw was een opstapeling van roet na een lange winter. De schade is beperkt en ook de warmte-ontwikkeling binnen viel mee. (JHM)