Schoolhervorming jaar uitgesteld 22 november 2018

De geplande schoolhervorming van het katholiek onderwijs in Veurne zal niet starten op 1 september 2019, maar een jaar later. Dat liet Rik Ascrawat weten, voorzitter van de raad van bestuur van het KSO Veurne, De Panne en Nieuwpoort. "Na overleg met de directeurs hebben we beslist een jaar extra de tijd te nemen om de herlokalisering van het studieaanbod in Veurne uit te werken. We zullen schooloverstijgend overleggen met de personeelsleden, leerlingen en ouders. De eerste graad zal dus vanaf september volgend jaar nog niet in het Annuntiata-instituut gecentraliseerd worden. Toch blijven we achter die gemeenschappelijke eerste graad staan, omdat we dan zeker zijn van een groter aanbod keuzepakketten voor de leerlingen. De voorbije weken en maanden stuurden verschillende partijen vaak tegenstrijdige berichten de wereld in. Dat er geen inspraak zou geweest zijn, betwist ik. We creëerden een veranderteam waarin alle scholen vertegenwoordigd waren. We zijn daarmee al minstens vier keer samengekomen. Iedereen kon zich voor die avonden inschrijven. Dat overleg blijven we heel belangrijk vinden, daarom nemen we nu ook een een jaar extra tijd." (GUS)