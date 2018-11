Samsung verloren? Rep u naar politiebureau 05 november 2018

Politiezone Spoorkin is op zoek naar de eigenaar van een zwarte smartphone van het merk Samsung, die eerder deze week op straat werd gevonden in de Rozendalstraat.





Het toestel heeft een opvallend zwart hoesje met aan de achterzijde een tekening die lijkt op de afbeelding van drie groene slangen. Wie zijn telefoon verloren is en dat kan bewijzen, kan de gsm ophalen bij de politie in de Zuidburgweg 109. (JHM)