Rusthuisbewoners knuffelen paard Umberto GUDRUN STEEN

22 augustus 2018

De bewoners van het Veurnse woonzorgcentrum Ter Linden kregen wel heel bijzonder bezoek: een paard. "Dieren bezorgen mensen een geluksgevoel. We hebben al ervaring met honden, konijnen, katten, vogels en vissen en nu dus ook met een paard", zegt ergotherapeute Lies Declerck. "Vorig jaar verwelkomden we nog onze collega Nele Bekaert die paardenvisser is en haar viervoeter kwam tonen. Toen al zagen we het positieve effect bij onze mensen. Het paard Umberto van Luc Degene toverde in de voormiddag een lach op de gezichten van onze bewoners in de gesloten afdeling. Mensen stonden recht om het dier te kunnen aaien. Umberto stapte zelfs een paar kamers binnen. Tot slot mocht wie dat wilde met het paard aan de hand een wandeling maken in de tuin."