Roemeense drinkt wodka maar neemt tóch stuur over van dronken man: “mij opgeofferd” JHM

07 januari 2019

13u50 0

Een Roemeense vrouw van in de 50 moest zich bij de politierechter in Veurne verantwoorden omdat ze onder invloed rondreed met haar wagen. Op 25 maart vorig jaar werd ze in Veurne rond middernacht aan de kant gezet door een politiewagen omdat ze opviel in het verkeer. De vrouw reed namelijk rond met gedoofde lichten. Een ademtest wees uit dat de vrouw 1,07 promille in het bloed had. Dat kwam omdat ze eerder wat wodka en bier had gedronken. Ze had een originele verklaring in petto waarom ze dan toch nog het stuur nam. “Eigenlijk was het de bedoeling dat mijn man zou rijden maar die was daar simpelweg te zat voor. Dus heb ik me opgeofferd en het stuur genomen”, verklaarde ze. De politierechter had er geen begrip voor, temeer omdat ze eigenlijk amper 300 meter moesten afleggen tot bij hen thuis. Hij veroordeelde P.L. tot 3.200 euro boete, 2.000 euro met uitstel en in totaal 42 dagen rijverbod.