Rockfotograaf Alex Vanhee exposeert in woonzorgcentrum Sint-Anna GUS

11 maart 2019

11u06 0 Veurne Zondag vindt de Dag van de Zorg plaats. In woonzorgcentrum Sint-Anna in Bulskamp hebben ze rockfotograaf Alex Vanhee, met roots in Poperinge, uitgenodigd om tentoon te stellen.

“Onze bewoners geraken niet meer zo vlot op een tentoonstelling. Daarom brengen we kunst naar hier”, duidt directeur Karolien Louf. “Alex Vanhee is een van de bekendste rockfotografen in Vlaanderen en heeft West-Vlaamse wortels. Een twintigtal van zijn werken stellen we tentoon. Die zijn vanaf zondag te zien en dat tot eind juni. Ons centrum is elke dag open van 9 tot 17 uur. Nog op zondag geeft Alex Vanhee twee exclusieve workshops. Inschrijven is verplicht.”

Woonzorgcentrum Sint-Anna is 110 jaar jong maar van sleet is geen sprake. In het moderne pand leven 82 bewoners, er zijn ook zorgflats, een dagverzorgingscentrum en negen kamers voor kortverblijf. Niet alleen kunst brengt de directie binnen, ook studenten. “Samen met IcDien uit Roeselare bieden we in ons woonzorgcentrum een driejarige opleiding verpleegkundige aan. We stellen al onze projecten graag voor op de Dag van de Zorg nu zondag.” Inschrijven voor de workshops met Alex Vanhee kan via 058/28.08.90. Meer info vind je op www.facebook.com/sintannabulskamp.