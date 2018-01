Rijverbod en boete voor ondernemer "die bouwvakker wil redden" 02u39 0

Bouwondernemer B.J. (62) uit Veurne heeft van de politierechter in Veurne een rijverbod en boete gekregen na een zware snelheidsovertreding. Op 26 oktober 2016 werd de man geflitst op de Veurnekeiweg in Wulpen. Hij duwde zijn gaspedaal in naar liefst 145 per uur, waar je 90 mag. Maar hij vroeg de vrijspraak omwille van de 'noodtoestand'. De ondernemer was onderweg naar een bouwwerf aan het Koningshof in Koksijde. Een Roemeense bouwvakker van zijn bedrijf had hem immers opgebeld, omdat hij zich in een netelige situatie bevond. Hij was dakwerken aan het uitvoeren, maar plots schoof zijn ladder weg. De man hing daarop te bengelen aan de dakgoot.





De ondernemer bracht bewijzen binnen: een verklaring van de Roemeen en gegevens van het track- en tracesysteem uit zijn auto. De rechter oordeelde dat de Roemeen niet in een gevaarlijke situatie verkeerde die die zware snelheidsinbreuk zou rechtvaardigen. B.J. kreeg 660 euro boete en 55 dagen rijverbod, beide deels met uitstel. (JHM)