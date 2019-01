Restaurant gesloten nadat inbreker ravage aanricht: “Kilo's cote à 'l os, gratin en flessen wijn gestolen” Jelle Houwen

09 januari 2019

10u46 0 Veurne Restaurant Lowie op de Markt in Veurne moet vandaag noodgedwongen een extra dag sluiten. Na het verlof was het de bedoeling dat het restaurant vandaag opnieuw zou openen, maar een inbreker stak daar maandagnacht een stokje voor: hij richtte niet alleen veel schade aan, maar had het ook op heel wat etenswaren gemunt. “Hij is aan de haal gegaan met heel wat flessen wijn en kilo’s vlees. 5 grote stukken cote à ‘l os, zakken lamsfilet en gratin dauphinois”, zucht uitbaatster Stephanie Vandeputte (33).

Het was voor Stephanie en haar man Carlos Vanpeperstraete (38) flink schrikken toen ze dinsdagochtend na hun verlof hun restaurant binnen gingen om de nodige voorbereidingen te treffen voor de heropening woensdag. “Toen we binnengingen zag mijn man dat het licht in het toilet brandde, wat al vreemd was”, vertelt Stephanie. “En toen we verder binnen gingen zagen we ook dat het licht in de keuken nog brandde. Pas toen zagen we de ravage. Er lagen flessen wijn kapot geslagen op de vloer, ijslolly’s waren overal rondgestrooid en er bleek vlees op de vloer gegooid te zijn. En het bleek niet enkel puur vandalisme te zijn. Een raam aan de achterkant was ingegooid en ook onze achterste poort stond open. Op de koer stond een volledige zak met etenswaren, helemaal vol gestouwd. Dan was het duidelijk dat het niet enkel vandalisme was maar dat er ook gestolen werd. En bij nazicht van onze koelkasten en diepvriezers bleek dat ook effectief het geval te zijn.”

Vuile inbreker

Op het eerste zicht bleek de inbreker vooral geïnteresseerd te zijn in etenswaren van het restaurant, dat Stephanie en Carlos al 7 jaar uitbaten. “Want veel waardevols is er eigenlijk niet gestolen”, vervolgt Stephanie. “Op het eerste zicht enkel onze tablet en mijn koksmessen, die een zekere waarde hebben. Maar er is veel meer gestolen aan etenswaren. De cote a ‘l os, de zakken lamsfilet, maar ook bosvruchten, gratin dauphinois en tal van andere voedingswaren. En vooral ook heel veel flessen wijn. Die inbreker moet echt wel de tijd genomen hebben om alles te kunnen verstouwen. En het bleek ook niet echt een propere inbreker te zijn. Gans onze keuken, tot zelfs achteraan toe was volledig besmeurd met tientallen ijslolly’s, cola, wijn en vlees. We hebben heel wat werk gehad om alles op te ruimen. En in het toilet bleek de man nog een ‘boodschap’ achtergelaten: hij deed tweemaal zijn gevoeg in de lavabo’s. Plezant is anders.”

Extra dag gesloten

Door de inbraak is het restaurant vandaag een extra dag gesloten. “Dat omdat we alles moesten opruimen en om het labo van de politie haar werk te laten doen voor het sporenonderzoek. We moesten meteen ook onze leveranciers bellen die vandaag sowieso al zouden leveren. Met de vraag om extra te leveren, zeker wat de cote à ‘l os betreft. Dat is toch wel een van de specialiteiten hier. Dit weekend hebben we een grote groep eters die er verschillende hebben besteld. We moeten natuurlijk zorgen dat ze die kunnen krijgen ook dan.” Voorlopig is er van de vuile inbreker nog geen spoor. De dader sloeg wellicht maandagnacht tussen 3.30 en 4 uur toe, want toen hoorden buren glasgerinkel. Ze gingen er echter van uit dat het koppel ook in het restaurant woont, wat niet het geval is. Politiezone Spoorkin is intussen een onderzoek gestart, want ook een tijd geleden was er een soortgelijke inbraak bij collega’s van Stephanie en Carlos. Ook daar werd vooral voeding gestolen. Er is al een vermoedelijke dader van die inbraak in beeld.