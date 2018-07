Renteloze lening voor boeren die windturbine zetten 03 juli 2018

Veurne krijgt een West-Vlaamse subsidie van 42.000 euro voor het oprichten van een lokaal klimaatfonds. "Dat fonds wordt vanaf 2019 gebruikt en met de stad stoppen we er ook nog eens 42.000 euro in", legt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) uit. "We willen via renteloze leningen landbouwers die investeren in windturbines steunen. In onze stad zijn er ongeveer 200 landbouwbedrijven. Hoewel het kan, ontvingen we nog geen enkele aanvraag voor een kleine windturbine op een boerderij. De renteloze lening zal maximaal 15.000 euro bedragen. Het lokaal klimaatfonds komt bovenop de Vlaamse steun van minister Bart Tommelein." (GUS)