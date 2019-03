Rechter gelooft ex-kassierster Hubo niet: vrouw krijgt 4 maanden cel voor verzonnen overval Jelle Houwen

22 maart 2019

11u32 0 Veurne Een 25-jarige vrouw uit Veurne is veroordeeld tot 4 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete omdat ze een overval op de Hubo volledig verzonnen heeft. De vrouw werkte er als kassierster en stal zelf 1.824 euro uit de kassa. Ze moet dat geld nu terugbetalen en nog 100 euro extra ophoesten als schadevergoeding. Ze komt met haar straf nog goed weg: de procureur had 1 jaar cel geëist.

De feiten dateren van 13 juni vorig jaar rond 15.15 uur. De 25-jarige S.H., die nog niet zo lang werkte in de Hubo, liep opeens in paniek en al huilend naar een collega. “Ik ben zonet overvallen door een man met een bivakmuts op en die een mes in de hand droeg”, snikte ze. “Ik heb al het geld uit de kassa moeten geven.” Terwijl collega’s zich ontfermen over het aangeslagen meisje komt de politie massaal ter plaatse. Een eerste onderzoek in de buurt levert niets op. De politie gaat vervolgens over tot verhoor van de collega’s van de vrouw en enkele klanten, maar die hebben allen niets opgemerkt. Er wordt een grondig cameraonderzoek gehouden. Beelden van het tankstation op de parking van de zaak worden bekeken, net als camera’s in de buurt. Ook dat levert niets op: er is geen enkele verdachte op te zien. Tot slot blijkt er vlak na de zogezegde overval een bestelwagen de parking te zijn opgereden met een dashcam aan boord. Die filmde de ingang van de Hubo maar ook daarop is niets te zien. Diezelfde dagen confronteren de agenten S.H. met de eigenaardigheden, waarop de jongedame haar verhaal lichtjes wijzigt. Toch geeft ze de politie nog een gedetailleerde beschrijving van de dader: “hij sprak gebrekkig Nederlands en had op zijn pols een opvallende tattoo van een leeuwenkop.” Kort daarna wordt S.H. zelf gearresteerd.

Slechte misdaadfilm

De rechter vindt het nu bewezen dat ze de overval volledig zelf verzonnen heeft en het geld in eigen zakken stopte. Waar het geld nu naar toe is, weet niemand. Mogelijks deed de vrouw alles al op. De procureur had hard uitgehaald naar S.H., die ook op de zitting alles bleef ontkennen. “Ze staat terecht voor een huisdiefstal maar dit lijkt gewoon het slechte scenario van een misdaadfilm. Het is duidelijk dat werkelijk alles wijst in de richting van S.H. Ze is trouwens al eens veroordeeld voor diefstal met geweld en informaticabedrog. Ik til hier zeer zwaar aan en eis 1 jaar cel en een geldboete”, zei ze. De rechter oordeelde uiteindelijk wel milder maar vond alles bewezen. De vrouw werd intussen ontslagen door de Hubo.