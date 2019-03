Publicatie legt eigendommen in Steenkerke uit de 18de eeuw bloot GUS

26 maart 2019

15u16 0 Veurne De vereniging Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust stelt een publicatie voor met daarin een overzicht van de eigendommen van verschillende percelen in Steenkerke uit de periode 1788 tot 1791.

“Onze vereniging zorgt naast publicaties over stambomen ook voor het ontsluiten van bronnen die voor de geschiedenis van onze streek Veurne-Ambacht belangrijk zijn”, legt voorzitter Joeri Stekelorum. Samen met Gaby Van Canneyt en Jan Van Acker boog hij zich over de eigendoms- en gebruiksstructuur van verschillende percelen in Steenkerke van 1788 tot 1791. “We stopten er ook een kaart van Ferraris bij en de kadastrale Popp-kaart waarop onder meer de wijken staan. Van elke pachter of gebruiker namen we hun genealogische gegevens op. We hopen met deze publicatie mensen te helpen in hun zoektocht naar de familiegeschiedenis.” Eerder al gaf de vereniging een gelijkaardige publicatie uit van de parochie Adinkerke en van Veurne Bewesterpoort. Het werk over Steenkerke kost 20 euro en kan je bestellen via marc.derudder@scarlet.be. De vereniging heeft zijn thuishaven in het erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke. Tijdens de week is dat elke namiddag open. Het documentatiecentrum van Familiekunde is elke zaterdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur open. Info: www.familiekunde-westkust.be.