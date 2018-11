Provinciaal kampioenschap veldrijden 16 november 2018

Op het Will Tura Sportpark in de Noordstraat start zondag om 11 uur het provinciaal kampioenschap veldrijden voor miniemen en aspiranten. "In de voormiddag komen de miniemen aan de start", duidt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). "Vanaf 13 uur is het de beurt aan de aspiranten. Renners van 8 tot 14 jaar zullen op de terreinen rond de nieuwe sporthal strijden voor de West-Vlaamse titels. De vrijwilligers van Noordzeemeeuw tekenden het parcours van 1,5 kilometer van de Noordzeecross uit." De toegang is gratis. (GUS)