Politie zoekt eigenaars van spullen 15 november 2018

Politiezone Spoorkin is nog steeds op zoek naar de eigenaars van enkele verloren spullen die onlangs binnengebracht werden op het wijkkantoor. Ze plaatste nieuwe foto's op haar Facebookpagina in de hoop om de eigenaars te vinden. Concreet gaat het om een sleutelbos gevonden langs de Brugsesteenweg, een Vans rugzak gevonden op het fietspad aan de Rozebrug, een laserpointer gevonden in de Daniel De Haenelaan en twee gsm's: en Iphone gevonden in de Pannelaan en een Samsung. Wie zijn spullen herkent en terugwil, neemt best contact op met de politie. (JHM)