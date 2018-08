Politie op zoek naar baasje herdershond 01 september 2018

De lokale politie Spoorkin heeft een oproep op haar Facebookpagina geplaatst om het baasje van een verloren gelopen hond te vinden. Het gaat om een jonge bruine herdershond die gisterenmiddag dolend werd aangetroffen in de Presendestraat in Veurne. Het gaat om een tam dier dat gevangen kon worden door de politie. Op het politiebureel werden foto's van het dier genomen die nu bekeken kunnen worden op Facebook. De hond zelf kreeg intussen onderdak in dierenasiel Ganzenweide. Wie de hond herkent en kan aantonen dat hij of zij het baasje is, kan contact opnemen ofwel met de politie ofwel met Ganzenweide. (JHM)