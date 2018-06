Politie onderzoekt overval met mes in Hubo 14 juni 2018

02u42 0 Veurne De politie van Veurne en het parket zijn een onderzoek gestart naar een gewelddadige overval in doe-het-zelfzaak Hubo langs de Vaartstraat in Veurne gisterenmiddag.

Rond 15.30 uur zou een man aan de kassa plots een mes bovengehaald hebben en hij bedreigde er de jonge kassierster, een vrouw van begin de 20, mee. Hij eiste al het geld uit de kassa. De vrouw overhandigde hem al de geldbriefjes die in de kassa aanwezig waren, waarna de man wegvluchtte. Daarna barstte de vrouw in huilen uit. Die alarmeerde enkele collega's die ter plaatse kwamen. De dief zou dan al via de koer vooraan de winkel gevlucht zijn. De politie werd gebeld en kwam meteen ter plaatse. Met vijf ploegen werden de feiten meteen onderzocht en de buurt uitgekamd maar die zoekactie was negatief. Er werden ook camerabeelden van in de buurt bekeken maar ook daarop was geen spoor van een vluchtende dief te bespeuren. De politie onderzoekt nu wat er juist gebeurd is. Omdat de kassierster in shock was werd een ambulance voor haar gebeld. Na wat verzorging ter plaatse besloot de vrouw om niet mee te gaan. Het parket werd van de feiten ingelicht en onderzoekt de zaak nu samen met de politie.





(JHM)