Papa en twee kindjes crashen op weg naar zee 09 augustus 2018

02u39 0 Veurne Een trip naar zee is voor een 31-jarige papa en zijn twee jonge kindjes gisterenmiddag in mineur geëindigd. Eén kindje geraakte lichtgewond.

Rond 12 uur verloor de man, die uit het binnenland kwam, de controle over het stuur van zijn auto toen hij op de E40 in Veurne richting De Panne reed. De wagen ging aan het tollen, sloeg over de kop en eindigde in de gracht. Daarbij raakte de auto zwaar beschadigd: onder meer de twee assen van de auto braken af. De papa, en de twee kindjes tussen 2 en 6 jaar oud, zaten niet gekneld. Er kwamen wel twee ambulances ter plaatse nadat een getuige alles had zien gebeuren en de hulpdiensten had gebeld. Eén kindje raakte gewond: lichte verwondingen aan het hoofd. Alle drie werden ze naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten. In de wagen zat heel wat speelgoed en strandmateriaal dat uit de auto werd geslingerd. Pas om 14.40 uur kon de wagen getakeld worden. (JHM)