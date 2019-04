Origineel bedacht: koop compost en krijg gratis tuinhandschoenen GUS

09 april 2019

10u27 2 Veurne Veurns schepen van Leefmilieu Pascal Sticker (Veurne Plus) wil alle inwoners overtuigen van de kracht van compost. Daarom loopt tot eind deze maand een leuke actie op het recyclagepark.

“Wie compost koopt op ons recyclagepark krijgt gratis tuinhandschoenen”, zegt Pascal. “De lente is het ideale seizoen om de grond een vitaminekuur te geven. Ook het gazon kan een fijn laagje compost best gebruiken. We hebben zakken van 40 liter maar je kan ook zelf kiezen hoeveel je nodig hebt. We hopen alvast dat de Veurnaars massaal reageren op onze actie zodat onze stad deze zomer baadt in een bloemenzee.”