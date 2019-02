Oppositiepartij Inspraak wil de gemeenteraad live uitzenden via het internet GUS

14 februari 2019

11u31 0 Veurne “De Veurnaar moet meer inspraak krijgen”, vindt raadslid Stijn Hommez (Inspraak). “Daarom stellen we maandag aan de gemeenteraad voor om de raad live te streamen.” Communicatieschepen Jan Verfaillie (CD&V) stelt zich vragen bij het bereik van zo’n investering.

“De gemeente- en OCMW-raad live uitzenden via het internet zal ervoor zorgen dat elke inwoner de kans krijgt om de beleidsvoerders aan het werk te horen”, meent Stijn. “We brengen de politiek dichter bij de mensen. De zittingen van de gemeenteraad zijn dan wel openbaar, toch komt maar een beperkt aantal elke maand af. Door live te streamen verlagen we de drempel aanzienlijk. Vanuit de woonkamer kunnen de inwoners de sfeer opsnuiven en zien en horen wat er zich in de raadzaal afspeelt. Ook voor mensen die minder mobiel zijn of geen tijd hebben om ’s avonds naar de raadzaal te komen, is dat een oplossing. Een bijkomend voordeel is dat de opnames een aanvulling vormen op het archief. We raden de meerderheid ook aan om niet alleen live maar ook uitgesteld kijken toe te laten.” Veurns communicatieschepen Jan Verfaillie (CD&V) wacht liever de discussie in de gemeenteraad van maandag af vooraleer te reageren. “Eind vorig jaar hebben we wel al wat informatie opgezocht over livestreaming. Ik stel me vragen bij het bereik. Zullen zoveel inwoners dat volgen? Het is zeker een debat waard.” Livestream is in onze regio uitzonderlijk. Koksijde en Oostende doen het wel.