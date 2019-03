Opnieuw zeven afwezige bijzitters van verkiezingen voor rechter: “ik was amper 3 minuten te laat” JHM

15 maart 2019

11u40 0 Veurne Net zoals de voorbije weken al het geval was, moesten opnieuw zeven beklaagden zich voor de strafrechter in Veurne verantwoorden omdat ze als bijzitter niet opdaagden voor de verkiezingen van 14 oktober. Ze betaalden ook hun minnelijke schikking van 250 euro niet en riskeren nu een veel hogere geldboete.

Nochtans was T.V. wel opgedaagd in het stembureau van Diksmuide. “Ik was amper drie minuten te laat en had mijn oproepingsbrief niet mee. Daarop reageerden ze heel arrogant en zeiden dat ik niet meer moest terugkeren en het wel kon uitleggen bij de rechter”, sprak T.V. Nadat ze haar dagvaarding kreeg, betaalde ze alsnog snel de minnelijke schikking, maar dat bleek te laat.

Dan heeft G.M. die niet opdaagde op het bureau in Houthulst wellicht meer geluk. “Ik begrijp niet waarom ik hier moet zijn. Kijk, ik toon je mijn gsm waarop mijn overschrijving van de 250 euro minnelijke schikking staat. Ik heb die op tijd betaald.” Die bewering wordt nu nagetrokken en als ze klopt krijgt hij de vrijspraak. D.V. en R.D. daagden op de dag van de verkiezingen niet op in Veurne. Die eerste was het gewoon vergeten en de tweede had zich overslapen. “Ik werk in de bouw en had een stevig feestje gehad zaterdagavond. Ik heb me overslapen nadien”, sprak hij. Drie andere beklaagden tenslotte, V.D. uit Koksijde, V.C. uit Diksmuide en J.E. uit Houthulst, kwamen zelfs niet af naar de rechter om uitleg te geven. Iedereen riskeert nu 600 euro boete, al dan niet een deel met uitstel. Daarnaast moeten ze ook nog de gerechtskosten betalen, die oplopen tot 300 euro.

Vonnissen op 5 april.