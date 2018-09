Opnieuw vissterfte in Steengracht 07 september 2018

02u44 0

In de Steengracht in Steenkerke bij Veurne lag er gisteren opnieuw een groot aantal dode vissen in het water. Het ging om zo'n veertig karpers en brasems, waaronder enkele grote exemplaren. Duikers van de brandweer van Veurne kwamen langs om alle kadavers uit het water te halen. Het is niet de eerste keer dat er in de Steengracht vissen om het leven komen. Eerder deze zomer was dat al het geval door zuurstoftekort, en begin dit jaar omdat er biomest in het water was terechtgekomen toen er een mestkelder op een boerderij was ontploft. Wat deze keer de oorzaak is, blijft voorlopig onduidelijk. Recent werd wel het riet en hoge gras langs het water gesnoeid. Ook werd er heel wat slib uit het water verwijderd. Mogelijk werd zo de zuurstofregeling verstoord. (JHM)