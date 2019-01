Opnieuw ongeval op ‘zwart’ kruispunt in Veurne Jelle Houwen

03 januari 2019

11u10 0 Veurne Op het kruispunt van de Vaartstraat met de Zuidburgweg in Veurne kwam het woensdagmiddag opnieuw tot een ongeval met flinke materiële schade.

Het kruispunt staat bekend als ‘berucht’ in de streek omdat er regelmatig ongevallen gebeuren, meestal enkel met blikschade. Die ongevallen hebben bijna altijd dezelfde oorzaak: wie vanuit de Zuidburgweg komt moet altijd voorrang verlenen aan al het verkeer op de Vaartstraat, dat een voorrangsweg is. Ook nu weer was dat het geval. Een wagen reed langs de Vaartstraat in de rijrichting van Alveringem en botste op een wagen die de Vaartstraat wilde dwarsen vanuit de Zuidburgweg. De wagens werden weg geslingerd en een kwam in de haag terecht. Een Opel liep bij het ongeval zware schade op. De bestuurster die de voorrang negeerde werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. In de toekomst worden op het kruispunt verkeerslichten geplaatst.