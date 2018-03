Opnieuw dode snoeken in Steengracht 22 maart 2018

De brandweer van Veurne moest opnieuw vier dode snoeken verwijderen uit de Steengracht in Steenkerke. Enkele dagen geleden werd daar een grote sterfte vastgesteld bij de snoeken en moest de brandweer al eens acht exemplaren met duikers uit het water halen. Dat gebeurde na een controle door het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij. Er werd geen bacterie vastgesteld in het water. Er was ook geen tekort aan zuurstof.





Vermoed wordt dat de wisselende weeromstandigheden in combinatie met vermoeidheid na het paaien de snoeken fataal werd. De toestand op het water in de Steengracht wordt verder in het oog gehouden. (JHM)