Ook provincie steunt bouwproject Jaagpad niet 07 juni 2018

02u43 0

Nadat het Veurnse stadsbestuur het bouwproject in het Jaagpad 6 had afgekeurd, deed nu ook de provincie hetzelfde. Dat betekent dat de promotor zijn huiswerk opnieuw moet maken. De buurtbewoners waren gekant tegen het geplande appartementsblok in de tuin van een oude villa. Een petitie werd door ruim 200 mensen ondertekend. Zowel het stadsbestuur als de provincie vinden dat het project in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Een beperktere bouwhoogte en andere inplanting zijn nodig. Het project dat een negatief advies kreeg bestond uit twee appartementen in de villa en errond nog eens dertien in een nieuwbouw met een gelijkvloers en drie verdiepingen. (GUS)