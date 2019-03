Ook mensen met een beperking moeten kunnen sporten GUS

07 maart 2019

11u50 0 Veurne Veurne wil g-sport lanceren zodat ook personen met een beperking kunnen sporten. Het organiseert daarom een infomoment op 13 maart.

G-sport omvat alle sporten die personen met een beperking kunnen beoefenen. “Nu onze nieuwe sportzaal klaar is, willen we dat iedereen daar kansen krijgt”, zegt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “Om te zien wat de mogelijkheden zijn organiseren we op 13 maart om 20 uur een overleg in de vergaderruimte van de sporthal in de Noordstraat. We richten ons zowel naar individuelen als naar verenigingen. Het zou mooi zijn mochten een aantal sportclubs een werking voor g-sport kunnen oprichten. We hebben Mathieu Verbrugghe van Sport Vlaanderen en Tom Nelissen van de sportdienst in Ieper uitgenodigd voor een toelichting.” Oppositiepartij Inspraak is het idee alvast genegen en startte een online rondvraag. Die is gericht naar personen met een beperking die al sporten of dat willen doen. Stijn Hommez wil met de resultaten van die enquête naar het stadsbestuur stappen zodat die er rekening mee kan houden. Op de Facebookpagina van Inspraak vind je de link.